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عبد الحفيظ: دستور الأهلي يمنع عودة الهاربين عكس أندية أخرى

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عبد الحفيظ: دستور الأهلي يمنع عودة الهاربين عكس أندية أخرى عبد الحفيظ: دستور الأهلي يمنع عودة الهاربين عكس أندية أخرى

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قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن هناك من يقول إن جمهور النادي الأهلي حين يتحدث نقول له سمعًا وطاعة، ومنذ عام قيل عنا إن من يحرك الأهلي السوشيال ميديا وهناك تناقض في الحديث.

وأضاف سيد عبدالحفيظ في حواره في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، :«جمهور النادي الاهلي متربي على أن الخطأ خطأ، ولو نجم نجوم الأهلي مسك جزمة لجمهوره لن يدخل النادي الأهلي مطلقا».

وتابع سيد عبدالحفيظ: «لو واحد اتنى واتفرد علينا في الطلبات عمره ما يدخل النادي الأهلي»، مضيفًا: «هناك مبادئ للنادي الأهلي بنظام مؤسسي يسير عليه كل الأجيال».

وواصل «دستور الأهلي منع عودة الهارب كوليبالي، بينما في مكان آخر يحتفون بعودة الهاربين وينصبونهم ملوكًا».

وأكمل سيد عبدالحفيظ: «كوليبالي طلب في يوم من الأيام يرجع الأهلي ولكن الأمر انتهى ولن يعود»، مضيفًا: «رمضان صبحي وعبدالله السعيد وشريف إكرامي وأحمد فتحي لم يطلبوا العودة للنادي الأهلي».

المصرى اليوم

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