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سيد عبد الحفيظ عن الخسارة من صن داونز بخماسية: كابوس وعار..

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سيد عبد الحفيظ عن الخسارة من صن داونز بخماسية: كابوس وعار.. فيديو سيد عبد الحفيظ عن الخسارة من صن داونز بخماسية: كابوس وعار..

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روى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، كواليس خسارة الأهلي من صن داونز بدوري أبطال أفريقيا بخماسية نظيفة قائلا «كابوس وكنا ممكن نخسر أكتر من كده».

وقال خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نتعلم من أخطاء ولا نقدم مبررات، واجهنا صن داونز 10 مباريات ولم نخسر إلا في مباراة واحدة نعتبرها عارا لكن تعلمنا منها»، مضيفا «على المستوى الأفريقي مش بنقبل الهواء على الأندية المصرية، وأحيانا خسارة الأندية المصرية في أفريقيا تكون دافعا لنا».

وشدد سيد عبدالحفيظ على احترام الاختصاصات داخل النادي الأهلي قائلا «عملت مع العديد من المدربين، هناك جزء متعلق باختصاصات المدرب، وأخرى متعلقة بالنادي، من بينها الأمور الانضباطية»، مؤكدا أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لا يتدخل في الأمور الفنية وتشكيل الفريق، كونها مسؤولية المدرب فقط.

وأشاد عبدالحفيظ ببيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائلا «حصل لى بطولتين أفريقيتين متتاليتين وأعتقد أنه أمر لم يكرر من قبل».

المصرى اليوم

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