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سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير بعد الفوز بالدوري

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سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير بعد الفوز بالدوري

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هنأ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جماهير نادي بحصول الفريق الأبيض على بطولة الدوري الممتاز 2020- 2021.

وقال سيد عبدالحفيظ في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، :«بقول لجمهور نادي الزمالك مبروك على الدوري وبنقول لجمهور الأهلي شكرا لأنه ساندنا بشكل كبير وبيفرحونا كتير».

وأضاف سيد عبدالحفيظ :«النادي الأهلي وفق في أشياء وأخفق في أشياء، وأتمنى أن يكون هناك مواجهة للأخطاء التي تحدث كثيرا في التحكيم».

وتابع سيد عبدالحفيظ :«لا أشكك في ذمة أي حكم مصري، والحكام المصرية من أفضل الحكام على المستوى الإفريقي».

واختتم سيد عبدالحفيظ:«لازم نعترف بأنه كان هناك إخفاقات خارجية وكان هناك إخفاقات داخل النادي الأهلي أدت إلى خسارة الدوري».

المصرى اليوم

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