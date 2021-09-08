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الرياض : ضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال

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الرياض : ضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال الرياض : ضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن القبض على (7) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من متجر ووحدة سكنية بمدينة الرياض مقرّين لممارسة جرائمهم، وضُبط بحوزتهم مبلغ (40,564) ريالًا، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الوطن السعودية

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