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"السومة" يبدأ الجري .. والأهلي يواصل الاستعداد للقاء التعاون "دوريًا"

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"السومة" يبدأ الجري .. والأهلي يواصل الاستعداد للقاء التعاون "دوريًا" "السومة" يبدأ الجري .. والأهلي يواصل الاستعداد للقاء التعاون "دوريًا"

أعلن نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عن بدء الكابتن عمر السومة، بالدوران حول المضمار، ضمن برنامجه التأهيلي المعد له بإشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وكانت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها السومة ، عقب إصابته في مباراة الحزم في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، أثبتت إصابته تمزقًا من الدرجة الثانية، ستبعده عن الملاعب لمدة (4) أسابيع.

ميدانيًا واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تحضيراته لمواجهة "التعاون"، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي ستُقام مساء الأحد المقبل.

استهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية بتمارين لياقية مكثفة، بدأت بتدريبات الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك، ثم الجري على مسافات مختلفة.

وغلب الجانب التكتيكي على مجريات الحصة التدريبية التي أُقيمت على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تحت إشراف المدرب الألباني بينسيك هاسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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