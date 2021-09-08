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علق الكابتن محمد عبدالجليل، المدير الفني لمصر المقاصة، على اختيار المدرب البرتغالي «كارلوس كيروش» مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني المصري، قائلًا: «ببارك لأخواتي كابتن ضياء السيد ومحمد شوقي وعصام الحضري على وجودهم في الجهاز الفني لمنتخب مصر، وكيروش لديه سيرة ذاتية محترمة ويارب الكيمياء بتاعته تمشي هنا وأتمنى يعمل حاجة كويسة».

وأضاف «عبدالجليل» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد على فضائية «TeN» اليوم الأربعاء، أن المدير الفني الجديد للمنتخب كارلوس كيروش يلعب بطريقة هجومية ويميل للهجوم وبيحب الكورة، وأحنا كمصريين بنحب الكورة الهجومية زي البرازيل، وبيلعب كورة حلوة وأتمنى يعمل نتائج كويسة.

وتابع: «السنين دي في مصر الواحد مش عارف يتوقع حاجة، وأنا من الناس اللي مكنتش عارف هيعينوا إيهاب جلال ولا حسام حسن ولا حسن شحاتة، ولكني بفضل المدرب الأجنبي للمنتخب المصري عشان ضغوطات الجمهور، مدرب أجنبي مبيهتمش أوي بالسوشيال ميديا»، مؤكدًا: «حسام البدري الشارع المصري شاله ودي أول مرة تحصل في تاريخ الكرة المصرية، وكان هناك إجماع بنسبة 80 أو 90 مليون أنه يقال، واتحاد الكرة مشي مع الرأي العام وتم إقالته، واتحاد الكرة مش هيسمع للرأي العام لو طالب بإقالة كيروش، والدليل كوبر كان الـ 100 مليون بيقولوا لعبه وحش وخلوه برده، بس أحنا عندنا عقدة الخواجة».

وأردف، المدير الفني لنادي مصر المقاصة: «الاتحاد المصري لكرة القدم هيوقفوا الدوري للمدير الفني الجديد وهيجيبوا له لبن العصفور عشان ينجحوه، ونجاحه هيكون نجاح لاتحاد الكرة أكثر منه للمنتخب الوطني»، مؤكدًا: «اتحاد الكرة موقفش الدوري لحسام البدري ومعملوش ماتشات ودية ومأجبروش أنه يعمل ماتشات ودية ولو هو مش عايز لازم الاتحاد يتدخل ويقولوا له يعمل ماتشات ودية».