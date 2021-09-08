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عبد الحفيظ يثير الغموض حول بقاء مروان محسن في الأهلي

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عبد الحفيظ يثير الغموض حول بقاء مروان محسن في الأهلي عبد الحفيظ يثير الغموض حول بقاء مروان محسن في الأهلي

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قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن موقف مهاجم الفريق مروان محسن وعدد من اللاعبين سيتم تحديده غدًا في جلسة ستجمعه مع الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ورفض عبدالحفيظ القطع برحيل صاحب الـ32 عام وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية كما أكد على قدرة الفريق في استعادة لقب الدوري خلال الموسم المقبل، وذلك في تصريحات تلفزيونية.

وكانت عدة تقارير قد اشارات إلى وجود اختلاف بين لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والجهاز الفني في الاهلي حول بقاء مروان محسن حيث يفضل الأفضل بقاءه والاستفاده من خبراته بجانب محمد شريف وحسام حسن.

وتلقى مروان محسن عدة عروض من أندية الدوري الممتاز يأتي في مقدمتهم فريق فاركو الذي عبر عن رغبته في الحصول على خدمات سواء بالشراء النهائي أو على سبيل الإعارة.

المصرى اليوم

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