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عثر أهالى قرية أطواب بمركز الواسطى محافظة بنى سويف، الأربعاء، على جثة طالبة الصف الثانى الثانوي الغارقة في نيل بنى سويف منذ 9 أيام.

وتم انتشال الجثة وإيداعها فى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد هاني محمد أبوهبة، أحد أهالي قرية أطواب، العثور على جثمان الطالبة منة حسين رجب، بعد طفوها لوحدها على سطح المياه بنهر النيل أمام القرية.

وتسود حالة من السعادة بين أهالي القرية، عقب العثور على الجثمان، استعدادا لإنهاء إجراءات تصريح الدفن وتشييع جثمانها لمقابر العائلة.

كانت قوات الإنقاذ النهري ببنى سويف بمشاركة أهالى 5 قرى بمدينة «الواسطى»، قد واصلوا البحث عن طالبة غرقت في مياه النيل، بعد أن انزلقت قدمها أمام شاطئ النيل وسقطت غارقة.

كان اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد تلقيه بلاغًا بغرق طالبة في مياه النيل بمدينة الواسطى، والذي أمر بانتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت التحريات الأولية أنَّه عقب انتهاء طالبة بالصف الثاني الثانوي تقيم بقرية أطواب التابعة لدائرة مركز الواسطى، تدعى «منة.ر.ح» (17 سنة)، من الدرس الخصوصي الخاص بها، وفي أثناء عودتها سقطت في النيل وغرقت في المياه، ولم تستطع الخروج.

وتمّ تحرير المحضر اللازم بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي كلفت رجال الإنقاذ النهري بانتشال جثة الطالبة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الغرق.

وقامت لنشات قوات الانقاذ النهرى بالبحث عن الفتاة بالتعاون مع أهالي الواسطى وقرية «أطواب» مسقط رأس الفتاة، حيث أقدم عدد منهم على الاستعانة بالمراكب صغيرة الحجم الخاصة بالصيد للبحث عنها، للعثور على جثمانها.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجهود المكثفة التي تنفذها قوات المسطحات المائية للبحث عن الفتاة ( من ناحية قرية أطواب – مركز الواسطى ) التي غرقت الثلاثاء الماضي في النيل عند شارع 51 طراد النيل في الواسطى، وأعرب محافظ بني سويف عن خالص عزائه لأسرة الطفلة الفقيدة، سائلا المولي عز وجل أن يلهم أسرتها الصبر والسلوان، وأن يعجل بالعثور على جثمانها في أقرب وقت ممكن.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية أن الجهود مازالت مستمرة، وأن غرفة عمليات المحافظة متواصلة بشكل دائم مع غرفة عمليات مديرية الأمن، للوقوف على مستجدات الوضع، من خلال التعاون وتقديم الدعم المطلوب، ومشددا على أن الأجهزة المعنية لم ولن تدخر جهدا للعثور على جثمان الطفلة الغريقة، من خلال تمشيط مجرى النيل من الواسطى حتى الجيزة، وذلك عن طريق لانش الانقاذ النهري وعنصر إنقاذ، وذلك على مدار الساعة .

كما تجدر الإشارة إلى أنه فور الإبلاغ عن الواقعة «يوم الثلاثاء الماضي» قامت المسطحات المائية بتحريك طاقم الإنقاذ النهري حتى فجر الأربعاء وتم الدعم بطاقم آخر لمواصلة البحث حتى اليوم ، تم تسليم الجثة لمشرحة مستشفى الواسطى تحت تصرف النيابة، وتم تشكيل فريق بحث من مباحث مركز الشرطة لمعرفة أسباب الغرق ووجود شبهة جنائية من عدمه.