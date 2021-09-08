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فصل الكهرباء والغاز وإخلاء المنزل المجاور لعقار شبرا الخيمة المنهار

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فصل الكهرباء والغاز وإخلاء المنزل المجاور لعقار شبرا الخيمة المنهار فصل الكهرباء والغاز وإخلاء المنزل المجاور لعقار شبرا الخيمة المنهار

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فصلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة، الأربعاء، الكهرباء والغاز عن منطقة عقار شبرا الخيمة المنهار، وعمل كردون أمني حولها، وإخلاء المنزل المجاور.

وكشفت المعاينة الأولية وجود 3 مواطنين تحت الأنقاض، وأفادت بعض روايات الأهالي بأنه كان يوجد عدد من الأفراد داخل المنزل أثناء الانهيار، فيما تجري الحماية المدنية عمليات البحث والتنقيب أسفل المنزل.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بانهيار منزل في شبرا الخيمة بجوار مطافئ شبرا الخيمة مكون من 4 طوابق، فيما تجري الحماية المدنية عمليات البحث والتنقيب أسفل المنزل.

المصرى اليوم

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