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أمر ملكي بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة

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أمر ملكي بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة أمر ملكي بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمراً ملكياً بترقية 378 من أعضاء النيابة العامة على مختلف مراتب سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي بالترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، وفاعلية الشأن الوظيفي لأعضائها للقيام بالواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.

وحثَّ منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم.


الوطن السعودية

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