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شرطة الرياض تطيح بـ 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال

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شرطة الرياض تطيح بـ 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال شرطة الرياض تطيح بـ 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأُحيلوا إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بـ 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم جمع الأموال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن القبض على (7) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من متجر ووحدة سكنية بمدينة الرياض مقرّين لممارسة جرائمهم، وضُبط بحوزتهم مبلغ (40,564) ريالاً.

وأبان أنه تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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