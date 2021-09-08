أخبار عاجلة

محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد شمال سيناء» (صور) -
«الري»: تجاوزنا فيضان النيل ومستعدون لموسم الأمطار والسيول -
إيران تنفي مضايقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوء معاملتهم -
رئيس جامعة قناة السويس: افتتاح برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية -
«فاروس» توقع مذكرة تفاهم مع معهد نيوزيلندي لتبادل المعرفة والبحث العلمي -
جنرال أمريكي: مكالمات الجنرال ميلي مع الصين روتينية -
سعيد ينتقد من يدعون الخوف على دستور تونس -
بعد رسالة السيسي.. ماذا فعل المرشدون المصريون لقناة السويس قبل 65 عامًا؟ -
خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج -
الاتفاق: "الكويكبي" جاهز لمواجهة الهلال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الاتحاد السكندري يتعاقد مع هداف أنجولا

Print
الاتحاد السكندري يتعاقد مع هداف أنجولا الاتحاد السكندري يتعاقد مع هداف أنجولا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في أتمام التعاقد مع المهاجم الدولى الأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو، مهاجم فريق أول أغسطس الانجولي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ووقع مهاجم انجولا على عقد أنضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاث مواسم بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى.

و جاء التعاقد مع اللاعب عقب إشادة حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة بقدراته الفنية والبدنية، وأنه سيكون إضافة قوية لخط هجوم زعيم الثغر كهداف متميز.

وشارك «مابولولو» مع منتخب بلاده أنجولا في 9 مباريات، سجل خلالها «4 أهداف.

و أجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي والدكتور محمد عنان طبيب الفريق .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد شمال سيناء» (صور)

محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد شمال سيناء» (صور)

«الري»: تجاوزنا فيضان النيل ومستعدون لموسم الأمطار والسيول

«الري»: تجاوزنا فيضان النيل ومستعدون لموسم الأمطار والسيول

إيران تنفي مضايقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوء معاملتهم

إيران تنفي مضايقة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوء معاملتهم

رئيس جامعة قناة السويس: افتتاح برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية

رئيس جامعة قناة السويس: افتتاح برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية