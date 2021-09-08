الاتحاد السكندري يتعاقد مع هداف أنجولا

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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في أتمام التعاقد مع المهاجم الدولى الأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو، مهاجم فريق أول أغسطس الانجولي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

ووقع مهاجم انجولا على عقد أنضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لثلاث مواسم بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى.

و جاء التعاقد مع اللاعب عقب إشادة حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة بقدراته الفنية والبدنية، وأنه سيكون إضافة قوية لخط هجوم زعيم الثغر كهداف متميز.

وشارك «مابولولو» مع منتخب بلاده أنجولا في 9 مباريات، سجل خلالها «4 أهداف.

و أجرى اللاعب جميع الفحوصات الطبية المتبعة والتي أكدت سلامته من خلال الدكتور عمرو الاشلم رئيس الجهاز الطبي بالنادي والدكتور محمد عنان طبيب الفريق .