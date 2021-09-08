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«تقدم بسيط للغاية».. عضو مجلس الشيوخ عن المشاورات الاستكشافية بين وتركيا

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«تقدم بسيط للغاية».. عضو مجلس الشيوخ عن المشاورات الاستكشافية بين مصر وتركيا «تقدم بسيط للغاية».. عضو مجلس الشيوخ عن المشاورات الاستكشافية بين وتركيا

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قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي، وعضو مجلس الشيوخ، إن البيان الذي صدر عقب انتهاء الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين وتركيا، قرأت فيه أن خطوات أو المفاوضات ما تزال في مرحلة ما بين مرحلتين الجمود التاني وقرب الانفراج الوشيك.

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد على فضائية «TeN» اليوم الأربعاء، أن الجولة تتحدث عن مواصلة المشاورات وهو تعبير دبلوماسي يعني أن هناك قضايا أساسية لم تحسم حتى الآن، موضحًا أن من يريد أن يفهم هذا البيان عليه أن يقرأ ماذا حدث في القضايا الخلافية المختلفة، فالقوات التركية مازالت في ليبيا والمرتزقة مازالوا هناك ويرفضون الانسحاب حتى هذه اللحظة.

وتابع أنه في المقابل حدث تقدم في بعض الملفات، خاصة ملف التهدئة الإعلامية للمنصات المعادية لمصر التي تنطلق من الأراضي التركية، وبالتالي فإن أمر شرق المتوسط يبدو الأمر هادئًا إلى حد ما على كل الجبهات حتى بين قبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة ولكن الأمر لم يحسم والتصريحات التركية في هذا الصدد مازالت عدائية إلى حد ما وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ أيام يشير إلى أنه لا يمكن زحزحة حجر في المنطقة إلا بموافقة تركيا.

وأكد: «أظن أن الأمور تسير إلى تقدم بسيط للغاية ولا يمكن في السياسة ألا نستبعد شيئا، وهو ما ظهر في التحركات السياسية في المنطقة خلال الـ 6 أشهر السابقة».

المصرى اليوم

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