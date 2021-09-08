كارثة في «عزبة بلال» بالشرابية.. النيران تلتهم مخازن أخشاب على مساحة 3 أفدنة (فيديوهات وصور)

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كارثة شهدتها منطقة عزبة الورد في الزاوية الحمراء بالقاهرة، خلال الساعات الأولى من فجر الأربعاء، إذ استيقظ السكان على حريق مغالق أخشاب ومواد حديدية على مساحة 3 أفدنة، وخسائر بملايين الجنيهات، بحسب المتضررين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بنحو 20 سيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق الذى لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

أصحاب المغلق أصيبوا بحالة صدمة، بعد تلقيهم خبر الحريق، وكان من بينهم محمد صابر، الذى تحدث والدموع تسبق كلامه، وقال: «شقى عمرى كله راح، أقل واحد هنا كان عنده مغلق يحوى بضائع تساوى 200 ألف جنيه»، مضيفًا: «مفيش تعويض طبعًا من الحكومة على الكارثة التى ألمت بنا، هنا بتشتغل عائلات بأكملها، أقل مغلق بيشتغل به 4 و5 أفراد جميعهم من المحافظات وعايشين هنا لأجل لقمة العيش وبيسافروا لأهاليهم فى المناسبات والإجازات، أكل عيش كل الناس دى ضاع».

يتذكر أصحاب المغالق بحسرةٍ، وصول سيارات الإطفاء بعد نحو ساعة من البلاغ بالحريق، ويقولون: «العربيات كانت جاية فاضية، وبعدين طلبوا عربيات تانية على وجه السرعة».

«المنظر كان فظيعًا ومرعبًا للغاية».. يقول سامح عربى، أحد المتضررين، إن ما شاهده أصحاب المغالق من دمار كان كفيلاً بأن يفقد أحدهم ويُدعى محمد زين، وعيه وحملوه إلى منزله فى حالة إعياء شديدة، وهو يردد بعد إفاقته: «يا مصيبتى السودا شقى عمرى راح، مش هلاقى آكل أنا والعيال».

لا يعرف المتضررون سببًا للحريق، ويقولون: «إحنا جايين على اتصالات من سكان المنطقة مفادها: إلحقوا المغالق بتتحرق».

ويرجحون أنه تم بـ«فعل فاعل»، وليس وراءه ماس كهربائى، ويدللون على ذلك بأن حريقًا نشبّ فى المنطقة فى العام 2009 وكان سببه أحد سكان المنطقة، وحكمت «الجنايات» بسجنه 10 سنوات.

حريق هائل في مغالق الخشب بالشرابية

لم تكتف النيران بتدمير محتويات المغالق بأكملها على مساحة الأفدنة الـ3، بل وصلت إلى بوابة مداخل المغالق وتحتوى أخشابًا ومنازل بدائية ومسجدًا فدمرت محتوياتها بالكامل هى الأخرى.

الأطفال فى المنطقة كانوا يحاولون إطفاء الحرائق بخراطيم مياه، محاولين التخفيف من وطأة المأساة على أسرهم، ويقولون لأهاليهم: «خلاص النار هتنطفئ، وهنشيل الرماد، ونرجع نعمل تانى مغالق»، يرد أحد الأهالى عليهم فى حسرة: «هو اللى راح يا ولاد بيرجعوه تانى».

كان محمد مصطفى إسماعيل، أحد العمال، يحمل فوق ظهره أبوابا حديدية وبقايا خٌردة، وهو يقول: «بشيل اللى أقدر عليه بعد النار أكلت الأخشاب، عاوز أحاول أقلل الخسائر الفادحة على صاحب المغلق اللى شغال معاه من 16 سنة، بس لقيت اللى بشيله ملوش لازمة».

ويضيف «إسماعيل» أنه قدم وآخرون من محافظات الصعيد منذ سنوات طويلة، ويعملون بالمنطقة باليومية والمغالق والعمل بها تعد مصدرهم الوحيد وأسرهم.

رجل يٌدعى عم «فلفل»، كان يمتلك مخزنًا، يقول: «خسرت ما لا يقل عن 750 ألف جنيه، كان عندى أبواب نادرة وتحف، المنطقة دى محترمة ويأتيها أناس من كل الدنيا، ومستعدين تطويرها على نفقتنا الخاصة، إذ رفضت الحكومة طلبنا بعد حريق العام 2009، لو طُورت هيبقى فى وسائل أمان، وبداية الحريق كان يمكن السيطرة عليه بـ«شوية ميه».

زادت المأساة، بتعبير «فلفل»، حين وجد الأهالى بالمنطقة بعد نشوب الحريق، و قبل وصول سيارات الحماية المدنية، أن «المياة كانت قاطعة».

حريق هائل في مغالق الخشب بالشرابية

النيابة العامة طلبت تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة، وكلفت المعمل الجنائى بتحديد أسباب الحريق وبدايته ونهايته والأدوات المستخدمة فى إحداثه، واستدعاء المتضررين وتكليف لجنة تضم أعضاء بالمجلس المحلى لحصر الخسائر.