★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سخر بشكل غير مباشر من خالد الغندور، أحد الإعلاميين بقناة نادي الزمالك، وباتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، وذلك عقب تصريحهما الشهير، بأن بطولة الدوري أهم من أفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصى على فيس بوك منذ فترة: الدوري المصري أقوى 200 مرة من دوري أبطال أفريقيا وليس أهم والسبب معروف نحن نلعب مع فرق ودوريات ضعيفة في أفريقيا لا تمتلك لاعبين دوليين في المنتخبات إلا مثل مصر وتونس وحتي المغرب والجزائر كل لاعبيهم محترفين في أوروبا.

وقال عبدالحفيظ خلال تصريحاته المتفلزة مساء اليوم، مستعجب جدا من المروجين، بأن بطولة الدوري أهم من 200 أفريقيا.