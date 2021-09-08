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استخراج جثة من أسفل المنزل المنهار بشبرا الخيمة

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استخراج جثة من أسفل المنزل المنهار بشبرا الخيمة استخراج جثة من أسفل المنزل المنهار بشبرا الخيمة

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نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، الأربعاء، في استخراج جثة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بحي غرب شبرا الخيمة، وتكثف القوات من جهودها لاستخراج باقي الأشخاص من أسفل أنقاض المنزل.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، كردونًا أمنيًا في محيط المنزل المنهار، وجرى فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة، وإخلاء المنزل المجاور وعمل كردون أمني.

كان مصدر مسؤول بحي غرب شبرا الخيمة، قد قال إنه جار البحث عن 3 أشخاص أسفل أنقاض المنزل المنهار، وتكثف قوات الحماية المدنية والإنقاذ من جهودها لاستخراجهم من تحت الأنقاض وحطام المنزل.

وانهار منذ قليل منزل مكون من 4 طوابق بحي غرب شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وأفاد عدد من شهود العيان بوجود عدد من السكان داخل المنزل أثناء انهياره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من شرطة النجدة بوجود انهيار منزل فى شبرا الخيمه بجوار مطافئ شبرا.

المصرى اليوم

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