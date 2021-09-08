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الصومال: تعيين وزير جديد للأمن الداخلي وسط توترات داخلية كبيرة منذ إقالة رئيس الاستخبارات

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الصومال: تعيين وزير جديد للأمن الداخلي وسط توترات داخلية كبيرة منذ إقالة رئيس الاستخبارات الصومال: تعيين وزير جديد للأمن الداخلي وسط توترات داخلية كبيرة منذ إقالة رئيس الاستخبارات

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عين رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر، وزيرا جديدا للأمن الداخلي، في وقت تتصاعد فيه التوترات في العاصمة منذ قرار روبلي بإقالة رئيس الاستخبارات، والذي رفضه رئيس الجمهورية، محمد فرماجو.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء إن «رئيس الوزراء، بالنظر إلى الحاجة إلى تنشيط الأمن الوطني، وتمكين المؤسسات الأمنية، واتساع نطاق القضايا التي تواجهها ، يعين عبدالله محمد نور [وزير سابق للمالية وعضو بالبرلمان] وزيرا للأمن الداخلي».

ووجه روبلي الشكر للوزير السابق حسن هندوبي.

المصرى اليوم

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