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سيد عبد الحفيظ يرد على جدل لقب نادي القرن: كان بديلا للأهلي..

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سيد عبد الحفيظ يرد على جدل لقب نادي القرن: الزمالك كان بديلا للأهلي.. فيديو سيد عبد الحفيظ يرد على جدل لقب نادي القرن: كان بديلا للأهلي..

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انتقد الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي، استمرار الجدل حول لقب نادي القرن.

وأوضح عبدالحفيظ خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الفريق المنافس يزرع في النفوس الأجيال القادمة أن لقب نادي القرن حقه على غير الحقيقة، مضيفا أن لقب نادي القرن يُحتسب بالنقاط على غرار مجموع المباريات بين الأهلي والزمالك في الدوري المنصرم الذي وصل لأربع نقاط على سبيل المثال.

وأشار سيد عبدالحفيظ إلى أن الأهلي حصل على بطولة الدوري خلال أعوام من 1993 إلى 2000، مضيفا أنه كان من المفترض أن يذهب النادي الأهلي إلى دوري أبطال أفريقيا لكنه اعتذر.

ولفت إلى أن النادي حصل على دوري الأبطال خلال عامي 1994 و1996 بسبب عدم مشاركة الأهلي ومشاركة الزمالك كبديل.

وتساءل مدير الكرة بالفريق الأول: «كيف يكون الأهلي متحكما في الاتحاد الأفريقي وحصل على لقب نادي القرن عن طريقة المجاملة والزمالك حصل على بطولتي 96 و94؟».

وأكد عبدالحفيظ أنه هنأ نادي الزمالك بالفوز ببطولة الدوري، مضيفا أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حضر كلمة تهنئة للنادي الزمالك، لكنه تراجع على وقع توجيه إهانات وسباب للشياطين الحمر والجماهير.

المصرى اليوم

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