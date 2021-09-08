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ماهر همام: حسام البدري كان يجامل اللاعبين

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ماهر همام: حسام البدري كان يجامل اللاعبين ماهر همام: حسام البدري كان يجامل اللاعبين

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قال الكابتن ماهر همام إن مدير منتخب السابق حسام البدري كان يجامل بعض اللاعيبة، معقبًا: «كان في توازن في اختيار لاعيبة ، ما زلنا متأخرين من الناحية الإدارية والفنية».

وتابع «همام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء: «لاعيبة المنتخب تعرضت للشرخ في الماضي، ونحن في حاجة لأحد على دراية بعلم النفس، لكي يستطيع جمع اللاعيبة حوله، اللاعيبة تعبانة، إحنا عايزين قائد داخل وخارج الملعب».

وتمنى وصول المنتخب مع مدير المنتخب الفني الجديد إلى كأس العالم، معقبًا: «أتمنى من المدير الجديد تعديل الإخفاقات في الكرة المصرية، ووضعنا على الطريق الصحيح».

المصرى اليوم

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