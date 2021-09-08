البابا تواضروس: محبة المال أصل لكل الشرور.. و«اتكل على ربنا وكن أمينًا في عملك»

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حذر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، من خطورة ما سماه بالاتكال على المال، مشددا على أن محبة المال هي أصل لكل الشرور وأحد أسباب الصراعات والنزاعات والحروب التي تتم على مستوى العالم كله.

وقال البابا، خلال عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي بالمقر البابوي مساء الأربعاء: «مثلما علمنا يسوع المسيح (لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين يا إما الله يا إما المال) وكأنه جعل المال إله.. هناك فرق بين المال ومحبة المال، المال نعمة من عند ربنا بتيسر حياتنا وتسهل طريقنا وده شيء طبيعي، وأحيانًا يسموه عصب الحياة بلغة الاقتصاد، لكن محبة المال هي أصل لكل الشرور، ويمكن ده اللي بنشوفه في الصراعات والنزاعات والحروب التي تتم على مستوى العالم كله».

وتابع: «يا ترى المال هو خادمك أم سيدك، وأقرب مثال ممكن ناخده هو الشاب الغني، هو شاب عنده الحيوية وعنده المال، ولما قابل المسيح جثا على ركبتيه وسأله (ماذا أفعل لأرث الحياة الآبدية؟)، فقال له يسوع (احفظ الوصايا)، ورد الشاب الغني (حافظها منذ حداثتي)، فقال له يسوع (اذهب وبع كل مالك وأعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني)، وكان قاصدا بها أن يأتيه على نقطة الضعف، ولما هذا الشاب اغتم ومضى حزينًا لأنه كان ذا أموال كثيرة، الأموال ماسكة فيه».

واستعرض البابا أنواع الاتكال، قائلا: «توجد أنواع خاطئة، الإنسان ممكن يتكل على أي حاجة، وهي أنواع الاتكال الخاطئ، هي أن الإنسان يتكل على ذاته أو يتكل على بشر أو يتكل على المال، ويمكن يكون ذلك أشهر أنواع الاتكال الخاطئ، لأن الاتكال معناه المساندة».

واستطرد البابا قائلا: «أول درس من دروس الحكمة الجميلة (اجعل اتكالك دائمًا على ربنا وافعل الخير.. اتكل على ربنا وكن أمينًا في عملك وربنا هو مجري طريقك)».

وقال البابا: استخدم المال واجعله خادمك، اخدم به، بنسمع في بعض القصص إنه بيكنز المال وعايز يورث أبناءه، فإن ورثتهم المال فقط بعد حياتك سيكون هذا المال سببا في فساد علاقة هؤلاء الأبناء ببعض، لأن فيه الأهم من ورث المال هو ورث المحبة، إزاي ينمون في محبتهم لبعض، لأن وراثة المحبة تجعل أبناءك يتذكرونك دائمًا بالخير، ويكونون أوفياء لك.

وحذر البابا من أن توريث المال بدون محبة تكون نتيجته مأساوية، ولا أحد يذكرك، قائلا: «الغني الغبي ده مثال للاتكال على المال».

واختتم البابا عظته: «الإنسان المتكل على ربنا بيسلم كل حياته وذاته، ويعطي الإذن لربنا أن يكون وياه، ويجعله رفيق حياته، ويتسند عليه»، مضيفا: «علامة الرضا لأن المتكل على ربنا يكون إنسان راضي مايعرفش التذمر، والخلاصة الأجمل إن هو اللي هينجحك، اتكل على الرب واعرف أن هذا الاتكال هو الذي سيجعل حياتك كلها في فرح».