نجم الاهلي السابق وتعليق ناري بعد إعلان كارلوس كيروش مدير فني للمنتخب

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علق الكابتن ماهر همام، نجم نادي الأهلي السابق، على اختيار كارلوس كيروش مدير فني للمنتخب مصر، قائلاً: «نبارك للمدرب الجديد، ولكننا لا نستفيد من أخطائنا، كنا في حاجة لرجل طموح لديه شخصية ودوافع».

وتابع «همام»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج «توك شو العرب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن رينيه فايلر كان يجب توليه مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، معقبًا: «كان يجب أن يكون فايلر رجل هذه المرحلة، لأنه في 13 يومًا استطاع أن يغير مفاهيم لاعيبة النادي الأهلي، خاصة أنه يمتلك شخصية قوية جدًا».

ولفت إلى أنه لا يعرف تاريخ المدرب الجديد على الإطلاق، ولكن «فايلر» عمل في مصر، وحصل على بطولة الأفريقية والدوري العام، ولكن هناك توازنات كبيرة في اختيار مدرب منتخب مصر.