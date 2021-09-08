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علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على خسارة فريقه لقب بطولة الدوري الممتاز، بأن الموسم كان طويلًا وحصد خلاله النادي 6 بطولات، بينما خسر واحدة.

وقال عبدالحفيظ خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الموسم كان طويلا وحصدنا 6 بطولات وخسرنا واحدة، يعني 6-1، ودائما ما نغلق الصفحات ونتعلم من الأخطاء من بينها أن أفريقيا نالت تركيزنا الأكبر».

وأضاف «المسؤولون عن المسابقة لم ينتبهوا إلى انضمام 7 لاعبين من الأهلي إلى المنتخب الأولمبي، ولم لكن هناك توفيق بالنسبة للإدارة التحكيمية في بعض المباريات بنسبة 90%»، مازحا «قالك عملنا هدف طلائع الجيش 3، يعني هتستعماني يا هرم، قولتهم نعمل».

وأكمل «إحنا عندنا دم وكان في أخطاء بسبب تركيزنا في أفريقيا أكتر، لم نكن نعلم أن الدوري بـ 200 بطولة».

وتابع «عايش عليه تحس إن الناس سابت كل حاجة ومش فاكرة غيره، عشان البطولة كانت عام 2001 بعد غياب طويل عن منصة التتويج الأفريقية»، متابعا «كان حظنا وحش أمام أندية شمال أفريقيا، وهدفي أمام الترجي في 2001 كان الأول في تاريخ الأهلي أمام الترجي».

وأضاف «ذكرى وصابر الرباعي سافرا معنا على الطائرة لإقامة حفلة لجمهور الترجي، كون الخسارة لم تكن متوقعة»، مشيرا إلى أن تونس ألغت إقامة المباريات على الملعب الذي شهد مباراة الأهلي والترجي الشهيرة بسبب تحطيم الجمهور للكافيهات عقب الخسارة من الأحمر.