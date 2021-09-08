موسيمانى يمنح الدوليين راحة إضافية من تدريبات الفريق

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قرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، منح راحة إضافية لمجموعة اللاعبين الدوليين بالفريق حتى يوم السبت ١١ من شهر سبتمبر الجاري، بعد مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأول خلال الفترة الماضية.

وتضم قائمة لاعبي الأهلي المشاركين مع المنتخب الوطني كلًّا من محمد الشناوي وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة وحسين الشحات ومحمد شريف وصلاح محسن.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وقبل انطلاق مران الأهلي عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، أعقبه محاضرة نظرية لمدة ١٥ دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.

وبدأ الأهلي استعداداته اليوم للاستحقاقات المقبلة التي تبدأ بلقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.