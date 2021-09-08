بيت خبرة دولي لجبل القارة

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أبرمت إدارة الأحساء للسياحة والترفيه اتفاقية مع بيت خبرة دولي متخصص لإعداد وتنفيذ مخطط تطويري لمشروع أرض الحضارات في جبل القارة، مع التأكيد على مراعاة واشتراطات تسجيل موقع الجبل في لائحة التراث العالمي الإنساني في اليونيسكو، كموقع تراث عالمي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الأحساء للسياحة والترفيه، رئيس اللجان التنفيذية المهندس مشاري الجبر لـ«الوطن»، أن التطوير يشمل البنية التحتية، وهناك إضافة للديكورات الجمالية، والتصاميم المعمارية المناسبة، مؤكدًا أن جائحة كورونا، أجلت كثيرًا من المشاريع والخطط التطويرية في مشروعي جبل القارة، ومتنزه المشقر، لافتًا إلى أن المتنزه سيشهد خلال الفترة المقبلة العديد من البرامج الترفيهية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار الجبر إلى وجود تعاون في مشروعي الجبل والمتنزه، مع جمعية أصدقاء السعودية، للتعريف بالحضارة العربية والعادات والتقاليد السعودية.

من أهداف مشروعي القارة وحصن المشقر

إبراز العمق الحضاري للمملكة

تعزيز الوحدة الإنسانية

إيصال الصورة الحقيقية لثقافتنا الوطنية

تقديم هوية المملكة بصورة صحيحة

الجمع بين عناصر الحضارة والتراث العمراني والثقافي