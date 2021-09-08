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إصابات كورونا تشهد انخفاضا تدريجيا منذ 35 يوما

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إصابات كورونا تشهد انخفاضا تدريجيا منذ 35 يوما إصابات كورونا تشهد انخفاضا تدريجيا منذ 35 يوما
شهد سبتمبر الجاري انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة بـ«كورونا» في ، وذلك بعد أن تراجعت الحالات إلى أقل من 200 حالة في اليوم، مع بقاء حالات الوفاة دون 10 وفيات. ووفقا لوزارة الصحة، فإن هذا الانخفاض المستمر منذ 35 يوما، وتحديدا في 4 أغسطس الماضي، يعود إلى دور اللقاحات في تخفيض حالات الإصابة، حيث أكدت أن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصلت إلى مستويات مميزة، وأشارت، في الوقت نفسه، إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة في المملكة بسبب اللقاحات.

يعد الانخفاض الواضح في عدد الإصابات أمرا مبشرا، وفقا للوزارة، حيث يعد هذا الانخفاض، وبهذه الصورة، هو الأول منذ يناير الماضي.

وقد شهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في السعودية خلال الأسابيع الأخيرة من يناير الماضي انخفاضا كبيرا، لكنه ارتفع بشكل طفيف خلال الأيام الخمسة الماضية، حيث بلغ 8 يناير 97 حالة، وفي 9 يناير 110، وفي 10 يناير 117، وفي 11 يناير 140، وفي 12 يناير 147، وذلك بعد أن تجاوزت هذه الحصيلة عتبة 4 آلاف في صيف 2020.

حالات كورونا منذ 2 أغسطس 2021

8 سبتمبر119

7 سبتمبر138

6 سبتمبر124

5 سبتمبر120

4 سبتمبر138

3 سبتمبر174

2 سبتمبر177

1 سبتمبر185

26 أغسطس290

25 أغسطس321

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10 أغسطس864

5 أغسطس986

30 أغسطس221


الوطن السعودية

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