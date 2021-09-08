فواصل زجاجية لـ255 مسجدا في 4 مناطق جنوبية

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تعتزم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التعاقد مع شركات متخصصة لتوريد وتركيب فواصل زجاجية في 255 مسجدا بالمناطق الجنوبية الأربعة: «عسير- نجران - جازان - الباحة».

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدأت العام 1442 تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تركيب الفواصل والقواطع الزجاجية للجوامع والمساجد لـ 802 مسجد وجامع بمناطق المملكة عبر 20 عملية ترسية.

فرش وإنارة

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وترشيد الطاقة وإطالة عمر التكييف والفرش والإنارة في الأماكن التي تم فصلها عن مصلى الفروض داخل المساجد والجوامع، وكذلك تقليل تكلفة الصيانة لهذا الجزء المفصول بأكثر من 70 % تمثل تخفيضًا مباشرًا لتكاليف استهلاك الكهرباء وغير مباشر مثل الصيانة والفرش والإضاءة.

وأنهت فروع الوزارة بمناطق المملكة العمل لتركيب قواطع وحواجز زجاجية لجوامع المجموعة الأولى بمدينة الرياض والتي تمثل 64 جامعًا و38 جامعًا بمحافظات جدة والطائف والمويه و58 جامعًا بالمنطقة الشرقية، و20 مسجدًا وجامعًا بمنطقة الجوف، فيما تواصل بقية الفروع استكمال المرحلة الأولى من المشروع، الذي يعد خطوة مهمة للحد من فواتير الطاقة التي تكلف الوزارة سنويًا قرابة المليار ريال.

المشاريع المعتمدة

المجموعة الأولى

50 جامعًاعسير

55 جامعًاجازان

16 جامعًاالباحة

45 جامعًانجران

المجموعة الثانية

45 جامعًاجازان

44 جامعًانجران