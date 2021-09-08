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خدمات متكاملة بالمسجد الحرام

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خدمات متكاملة بالمسجد الحرام خدمات متكاملة بالمسجد الحرام
أكد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد المحيميد، أن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 ألف معتمر في اليوم، استدعى جاهزية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمختلف وكالاتها لاستقبال ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها، والاستعداد التام لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات، وتسخير كافة إمكانات وكالات الرئاسة وإداراتها المختلفة، واستعداداتها البشرية والتشغيلية بصفة دائمة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تمكن المعتمرين والزوار من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف أنه جرى تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام، وصحن المطاف والساحات، وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين، منوهاً فضيلته باستعداد جميع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام، وأنه ستتم متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية، من قبل القيادات لحظة بلحظة، لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة، لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم.


الوطن السعودية

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