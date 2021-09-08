محاكمة 20 متهما في هجمات باريس 2015

3 انتحاريين
كانت الهجمات التي استهدفت مناطق في باريس قد أصابت العالم بالصدمة، حيث تم استهداف مدنيين وهم يخرجون من حفلة أو يتناولون مشروبات. وفجر ثلاثة انتحاريون عبوات ناسفة خارج استاد كرة قدم أثناء مباراة بين الفريقين الفرنسي والألماني.
وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم. وقال الكثير من الناجين إن المهاجمين هددوا بقتلهم وأشاروا إلى علاقتهم بالتنظيمات المتشددة. ويمكن أن يواجه 12 من بين الـ20 متهمًا عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم. ويتم محاكمة ستة متهمين غيابيًا. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى مايو المقبل. وجرى تخصيص خمسة أسابيع لسماع شهادة 300 من الناجين من الهجمات، حيث سيتاح لكل منهم نصف ساعة للحديث.
تأييد ماكرون
ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 40%، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس لصالح مجلة لو بوان. وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، الأربعاء، أن الاستطلاع أظهر تراجع معدل تأييد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بنقطتين مئويتيتين أيضًا مقارنة باستطلاع يوليو لتصل إلى 33%. وأجرت إيبسوس الاستطلاع الذي شمل ألف شخص بالغ عبر الإنترنت في يومي 3 و4 سبتمبر.