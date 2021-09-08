إعدام قاتل 8 أشخاص في صلاح الدين

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أصدرت محكمة استئناف صلاح الدين في العراق، الأربعاء، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق مجرم اشترك بقتل ثمانية أشخاص في قرية البو دور العام الماضي.

مجموعة إرهابية

ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن «المجرم اعترف باشتراكه مع باقي أفراد مجموعته الإرهابية بقتل ثمانية أشخاص من قرية البو دور في صلاح الدين العام الماضي»، لافتًا إلى أن «الجريمة جاءت انتقامًا منهم لتسببهم بسجن شقيقته الإرهابية». وأضاف أن «المجموعة الإرهابية كانت ترتدي الزي الخاص بالحشد من أجل إلصاق التهمة بهم»، مبينًا أن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب.

متابعة الوضع الأمني

وصل وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، الأربعاء، إلى محافظة كركوك، 250 كلم شمال بغداد، لمتابعة الوضع الأمني.

ووفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) فإن «وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش والمستشار العسكري لرئيس الوزراء ونائب العمليات المشتركة وصلوا الى كركوك لمتابعة الوضع الأمني».

وأضافت أنه تم إطلاع الوزير والوفد المرافق له على الإجراءات الأمنية التي تنفذها القوات الأمنية في مختلف مناطق المحافظة.

هجوم داعش

كانت مصادر أمنية عراقية أفادت بمقتل ثمانية من قوات الشرطة وإصابة خمسة آخرين في هجوم لتنظيم داعش شنه يوم السبت الماضي على نقطة تفتيش في إحدى قرى قضاء الرشاد بمحافظة كركوك. وتم الإعلان أول من أمس عن مقتل مفرزة كاملة من عناصر داعش في المحافظة.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، الأربعاء، القبض على ثمانية إرهابيين في الأنبار وبغداد. وقال الجهاز، في بيان نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن العملية جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على أربعة من الإرهابيين، في قضاء الطارمية وناحية الرضوانية بالعاصمة بغداد.

وأشار إلى أن الجهاز باشر بواجب بمحافظة الأنبار، داخل أقضية الفلوجة وهيت والكرمة، حيث جرى القبض على أربعة من الدواعش.