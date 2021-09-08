حربية أمريكية تدخل المياه الصينية

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قال تيان جونلي، المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الحربية الجنوبي في الجيش الصيني، في بيان، إن الجيش الصيني تتبع وحذر السفينة «يو. إس. إس بينفولد» الأمريكية، من أجل مغادرتها، بعد أن دخلت بشكل غير قانوني المياه الصينية بالقرب من منطقة الشعاب المرجانية «ميستشيف ريف» الأربعاء.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، الأربعاء، عن «تيان» القول، في البيان: «تصرفات الولايات المتحدة تمثل تدخلا كبيرا في سيادة الصين وأمنها».

وأضاف: «الموقف يظهر أن الولايات المتحدة هي صانع المخاطر، وأكبر مدمر للسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي». وأفاد المتحدث بأن «قيادة المسرح الجنوبي سوف تظل في حالة تأهب قصوى، لحماية السيادة والأمن الوطنيين».