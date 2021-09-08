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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، سحب تهئنته لنادي الزمالك بفوزه بالدوري المصري الثالث عشر في تاريخه، عقب فيديو الإساءة الذي ظهر بقيادة لاعبي الزمالك عقب مباراة الإنتاج الحربي، وسبه جماهير الأهلي وقياداته.

سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للنادي الأهلي، رد على شائعات رحيله عن ناديه خلال الفترة المقبلة. وقال: «دي سنة الحياة»، الجميع على المدى الطويل سيترك منصبه ويظل النادي الأهلي. وأضاف عبدالحفيظ خلال حواره مع أحمد موسى، أن رحيله عن الأهلي خلال الفترة المقبلة ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أنه مستمر مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021. وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه أن الأهلي حال تخطيه عقبة إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري على ستاد السويس الجديد.

وحال تخطي الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت. وأكد خطاب اتحاد الكرة إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.