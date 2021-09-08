إجابات نارية من عبد الحفيظ حول خسارة الدوري والرحيل عن الأهلي

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علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تقرير تم عرضه خلال تواحده ضيفً في برنامج «على مسئوليتي» بشأن مشواره مع الفريق الأحمر.

وقال عبدالحفيظ خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هدفي أمام الترجي في 2001 كان الأول في تاريخ مواجهات الفريقين، لسه عايش عليه تحس إن الناس سابت كل حاجة ومش فاكرة غيره، عشان البطولة كانت عام 2001 بعد غياب طويل عن منصة التتويج الأفريقية»، متابعا «كان حظنا وحش أمام أندية شمال أفريقيا،».

وأضاف سيد عبدالحفيظ «ذكرى وصابر الرباعي سافرا معنا على الطائرة لإقامة حفلة لجمهور الترجي، كون الخسارة لم تكن متوقعة»، مشيرا إلى أن تونس ألغت إقامة المباريات على الملعب الذي شهد مباراة الأهلي والترجي الشهيرة بسبب تحطيم الجمهور للكافيهات عقب الخسارة من الأحمر.

رحيل سيد عبدالحفيظ من الأهلي

وحول ما يتردد عن رحيله عن الأهلي قال «بصفة عامة هذه سنة الحياة، محدش هيشتري كرسي يفضل عليه طول الحياة، لكن دائما ما نتعرض لشائعات بحكم أننا نعمل في النادي الأهلي، وزي ما فيه ناس بتموت عشان الأهلي يكسب، يوجد آخرون بيموتوا عشان نخسر»، مردفا «تاريخي في النادي الأهلي 32 عاما، قضيت معظمها في عملي داخل النادي».

خسارة الدوري

وعلق على خسارة الدوري قائلا «الموسم كان طويلا وحصدنا 6 بطولات وخسرنا واحدة، يعني 6-1، ودائما ما نغلق الصفحات ونتعلم من الأخطاء من بينها أن أفريقيا نالت تركيزنا الأكبر».

وأضاف «المسؤولون عن المسابقة لم ينتبهوا إلى انضمام 7 لاعبين من الأهلي إلى المنتخب الأولمبي، ولم لكن هناك توفيق بالنسبة للإدارة التحكيمية في بعض المباريات بنسبة 90%»، مازحا «قالك عملنا هدف طلائع الجيش 3، يعني هتستعماني يا هرم، قولتهم نعمل»

وأكمل «إحنا عندنا دم وكان في أخطاء بسبب تركيزنا في أفريقيا أكتر، لم نكن نعلم أن الدوري بـ 200 بطولة».