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ميكيسوني ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي غدًا

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ميكيسوني ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي غدًا ميكيسوني ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي غدًا

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ينتظم لويس ميكيسوني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المنضم حديثًا من فريق سيمبا التنزاني في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الخميس.

ويصل ميكيسوني إلى القاهرة مساء اليوم، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي استمر لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك ألقى محاضرة نظرية لمدة ١٥ دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فقرات بدنية متنوعة للاعبين، وذلك ضمن بداية فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس وبطولة السوبر المصري لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش المقرر إقامتها يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

ويستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021 حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

المصرى اليوم

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