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قالت الملحق التجاري في سفارة باكستان في القاهرة، سردار حق، إن مصر تعتبر سوقًا واسعة لمنطقة «الكوميسا» وجسر العبور إلى إفريقيا.

وأضافت «سردار» خلال مؤتمر اقتصادي اليوم بعنوان (يوم الصداقة الباكستاني – المصري، مشاركة باكستان مع إفريقيا- قارة المستقبل)، الأربعاء، أن باكستان تعتبر المركز الثالث على مستوى العالم في الصادرات خاصة في مجال المنسوجات، مشيرة إلى أن ممر قناة السويس وممر جوادر العابر للصين يعتبر ركيزة أساسية في العالم.

كان سفير باكستان في القاهرة، ساجد بلال، قال في تصريحات سابقة، إن مصر هي الجوهرة المشعة في تاج الصداقة الباكستانية – الإفريقية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين القاهرة وإسلام آباد تعود إلى ما قبل استقلال ونشأة بلاده.

وأشار «بلال» إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لديهما رؤية مشتركة لتطوير الصداقة والتعاون بين البلدين.