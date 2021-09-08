بعد قرار تغليظ عقوبة سيره على الكورنيش.. مصادرة 127 «توك توك» و14 تروسيكل بالإسكندرية (صور)

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تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمنع سير الـ"توك توك" بطريق الكورنيش والمحاور الرئيسية للمدينة، شنت أحياء الإسكندرية وإدارة المرور حملات مكبرة لمنع سير "التوك توك" بالطرق الرئيسية والكورنيش واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وتغريم المخالفين بغرامة فورية ١٠ آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائيا للتكاتك المضبوطة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط ١٢٧ توك توك و ١٤ تروسيكل.

وشنت إدارة مرور الإسكندرية حملات مكبرة أسفرت عن ضبط ٢٨ "توك توك" تم التحفظ عليها.

وقام حى وسط برئاسة رجب النقيدى، بالمرور على محور المحمودية، وتم التحفظ على ١١ "توك توك" وتروسيكل.

ونفذ حي المنتزه ثان، برئاسة اللواء حسن الجمال، حملة مكبرة استهدفت شوارع المعهد الدينى العصافرة قبلي، و٤٥، وجمال عبدالناصر، وملك حفنى السياحى، ومصطفى كامل، وتم ضبط ٣٧ "توك توك".

وشن حي المنتزه أول، برئاسة المهندسة جيهان مسعود، حملة مكبرة بطريق الكورنيش شارع مصطفى كامل، وأسفرت عن ضبط ٣ "توك توك" و٢ تروسيكل.

وقام حى العجمى برئاسة السيد موسي، بحملة مكبرة بنطاق الحي أسفرت عن ضبط ١٩ "توك توك".

وقام حى شرق برئاسة محارب هيلع، بحملة مكبرة بنطاق الحي، أسفرت عن ضبط ٥ "توك توك".

وقام حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان، بحملة مكبرة بنطاق الحي، أسفرت عن ضبط ٤ "توك توك".

وقام حى العامرية أول وثان برئاسة اللواء أشرف بهجت، ومحمد عبدالله، بحملة مشتركة مكبرة، أسفرت عن ضبط ٢٠ "توك توك" و١١ تروسيكل.

بعد قرار تغليظ عقوبة سيره على الكورنيش .. مصادرة 127 توك توك و14 تروسيكل فى الاسكندرية (صور)

بعد قرار تغليظ عقوبة سيره على الكورنيش .. مصادرة 127 توك توك و14 تروسيكل فى الاسكندرية (صور)

بعد قرار تغليظ عقوبة سيره على الكورنيش .. مصادرة 127 توك توك و14 تروسيكل فى الاسكندرية (صور)

بعد قرار تغليظ عقوبة سيره على الكورنيش .. مصادرة 127 توك توك و14 تروسيكل فى الاسكندرية (صور)

بعد قرار تغليظ عقوبة سيره على الكورنيش .. مصادرة 127 توك توك و14 تروسيكل فى الاسكندرية (صور)