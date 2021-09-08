سفير الكاميرون بالقاهرة: إفريقيا قارة الفرصة غير المكتملة.. ويجب دعمها بالتكنولوجيا

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قال سفير الكاميرون في القاهرة، الدكتور محمد لبرنغ، إن هناك تحديات مشتركة تواجه القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن القارة السمراء لا تحتاج فقط الأموال بل التكنولوجيا والمشروعات الخدمية.

وأضاف السفير في كلمته في مؤتمر اقتصادي، بعنوان «يوم الصداقة الباكستاني – المصري- مشاركة باكستان مع إفريقيا- قارة المستقبل) برعاية السفارة الباكستانية في القاهرة، الأربعاء، أن إفريقيا تعتبر قارة الفرصة غير المكتملة، مطالبًا بدعم الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة والتكنولوجيا والذكاء المهني.

وشغل السفير منصب الوزير السابق ونائب الأمين العام لرئاسة الجمهورية والوزير السابق المسؤول عن الرقابة بالدولة والإصلاحات الإدارية، كما شغل منصب الممثل الدائم للكاميرون بمنظمة المؤتمر الإسلامى ومحافظ مناوب للكاميرون لدى البنك الإسلامى للتنمية، كما تم اعتماده سفيرا غير مقيم لدى الاردن ولبنان والسودان وسوريا.