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الكاظمي: البرلمان رفض قرارًا لتعويض ضحايا الاحتجاجات

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الكاظمي: البرلمان رفض قرارًا لتعويض ضحايا الاحتجاجات الكاظمي: البرلمان رفض قرارًا لتعويض ضحايا الاحتجاجات

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أكد رئيس العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن جرحى الاحتجاجات في البلاد، تحملوا المسؤولية نيابة عن العراقيين كلهم، فيما أشار إلى أن مجلس النواب رفض قرارا لتعويضهم.

وقال خلال استقباله مجموعة من الجرحى: «خرجتم من أجل مطالب واقعية، من أجل حياة كريمة، لكن للأسف تعرضتم لاعتداءات وأصبحنا جميعًا في وضع لا نحسد عليه».

وأضاف أن «المطلوب ما بعد 2003، أن نتعلم من تجاربنا مما مر به العراق من دكتاتورية بشعة، ونعمل على ألا يتكرر ما حصل، لكن تكرر بسبب ابتعاد الحكام عن الإحساس بالمسؤولية تجاه بلدهم وشعبهم».

وأشار الكاظمي إلى أن «العراق بلد يستحق أن يكون مواطنوه بوضع أفضل من الوضع الحالي بكثير. لقد جئنا في ظروف استثنائية، وحاولنا أن نبحث عن حقوقكم كاملة غير منقوصة، وأصدرنا قرارا في مجلس الوزراء لتعويض ضحايا التظاهرات ومعالجة الجرحى، ومما يؤسف له أن البرلمان رفض».

وتابع: «نواصل الليل بالنهار من أجل التأسيس لمبدأ بسيط، وهو إعادة الاعتبار لكل عراقي، ويجب أن نكون متفائلين حتى في الظروف الصعبة. لقد تحملتم المسؤولية نيابة عن العراقيين كلهم، وبعثتم برسالة إلى المجتمع الدولي أن لدينا فرصة للتغيير».

المصرى اليوم

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