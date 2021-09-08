أخبار عاجلة

الاتفاق: "الكويكبي" جاهز لمواجهة الهلال -
عرض «قاع» على مسرح ليسيه الحرية في الإسكندرية غدًا (صور) -
وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل تحول مصر لأكبر مركز لتجارة الأقطان بالشرق الأوسط -
المغرب يسجل ‭2642‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة -
جولة لوزير خارجية الكونغو الديموقراطية بمصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة -
البيت الأبيض: بايدن «واثق تماما» في رئيس الأركان بعد تقارير عن اتصالات مع الصين -
ألمانيا تتعهد بتقديم 100 مليون يورو لمساعدة فلسطين -
وزير الطيران يبحث سبل التعاون مع وزير المواصلات الليبي -
البابا يواصل «دروس في الحكمة» باجتماع الأربعاء -
مران الإسماعيلي .. عودة عبد الرحمن مجدي ..ومشاركة الصفقات الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"سعود بن جلوي" يدشِّن معرض المنصة الرقمية التوعوية لمبادرات "هيئة جدة"

Print
يتضمن رسائل عن حملتَيْ "الخوارج شرار الخلق" و"رب اجعل هذا البلد آمنًا"

دشَّن الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، المعرض المتنقل للمنصة الرقمية التوعوية لمبادرات هيئة الأمر بالمعروف التوعوية بالمحافظة، الذي يشتمل على رسائل توعوية عن حملتَيْ "الخوارج شرار الخلق" و"رب اجعل هذا البلد آمنًا"، الذي تنظمه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكان في استقباله المدير العام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري. وفور وصول سموه مقر الحفل قص الشريط إيذانًا بافتتاحه، وتجول في أرجاء المعرض الذي اشتمل على ثلاث شاشات عرض داخلية، وشاشة خارجية، وقاعة ومصلى كامل مجهز بمكان مخصص للوضوء.

ويهدف المعرض المتنقل المخصص للزوار والمتنزهين ومنسوبي القطاعات الحكومية إلى تعزيز الأمن الفكري، والتحذير من الانتماء للجماعات والأحزاب المتطرفة، والدعوة إلى وحدة الصف واللحمة الوطنية، والالتفاف حول ولاة الأمر، إلى جانب إبراز جهود الرئاسة بما يتوافق مع التطورات التقنية الحديثة، وتفعيلها في توعية فئات المجتمع كافة لمواكبة أحدث التطورات التقنية.

يُذكر أن المنصة الرقمية التوعوية تحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاتفاق: "الكويكبي" جاهز لمواجهة الهلال

الاتفاق: "الكويكبي" جاهز لمواجهة الهلال

"الجبير" يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي

"الجبير" يصحب وزير خارجية التشيك في جولة بحي الطريف التاريخي

"شرطة عسير": القبض على قائد مركبة تحرَّش بامرأة وضايقها على أحد الطرق الرئيسية بأبها

"شرطة عسير": القبض على قائد مركبة تحرَّش بامرأة وضايقها على أحد الطرق الرئيسية بأبها

الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي"

الدعيع : ليس عندنا حارس إلا "المعيوف".. وليتهم يستفيدوا من "غروهي"