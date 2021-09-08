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"خالد للعيون" يدشن تطبيق "دليل العيون" لتحسين تجربة المريض

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يخدم ضعاف البصر عبر النظام الصوتي

دشن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تطبيق "دليل العيون" ويهدف التطبيق الإلكتروني إلى تحسين تجربة المريض وتقليص فترة

انتظاره في العيادة، إضافة إلى سهولة التنقل والوصول للخدمات داخل المستشفى.

ويأتي تدشين التطبيق في ظل تحول مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون نحو توظيف التقنية وذكاء الأعمال وإنترنت الأشياء لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمراجعين، ويستطيع مستخدم التطبيق من خلال نظام صوتي أو كتابي التعرف على خريطة المستشفى والمرافق الموجودة وكيفية الوصول لها، إضافة إلى أن التطبيق يستخدم الذكاء التقني ويقدم معلومات ورسائل توعوية وتثقيفية للمستخدمين متخصصة بناء على مكان انتظاره سواء معلومات تتعلق بالعيادات وطبيعة كل عيادة أو الصيدلية أو المختبر، وصمم التطبيق ليتمكن ضعاف البصر من استخدامه بسهولة من خلال نظام صوتي.

ويساعد تطبيق "دليل العيون" في تعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال نظام إلكتروني يوضح للمستخدم المناطق المتاحة للانتظار

والمناطق مكتملة العدد. كما يوفر التطبيق نظام تنبيه في حال ارتفع عدد المراجعين في مناطق معينة داخل المستشفى عن الحد المسموح فيه.

ويتاح تطبيق "دليل العيون" عبر أجهزة ios وأندرويد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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