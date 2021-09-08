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«3 وزارات تحركت لإنقاذه».. تفاصيل نقل مواطن مصري من الإمارات للعلاج بالقاهرة

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«3 وزارات تحركت لإنقاذه».. تفاصيل نقل مواطن مصري من الإمارات للعلاج بالقاهرة «3 وزارات تحركت لإنقاذه».. تفاصيل نقل مواطن مصري من الإمارات للعلاج بالقاهرة

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح تم التواصل مع والد شاب استغاث بالرئيس لعودة نجله كريم أحمد توفيق من الإمارات إلى .

وأوضحت نبيلة مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن «كريم أحمد توفيق تعرض لوعكة صحية والعديد من المضاعفات، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الشاب والسلطات في الإمارات وتم البدء في إجراءات نقل المواطن غدًا.

وأكدت الوزيرة أن إجراءات نقل المواطن صعبة لضرورة حجز وتفريغ 6 كراسي في الطائرة التي تلقه بسبب عدم قدرته على الحركة، موجهة الشكر للشيخ محمد بن راشد حاكم إماراة دبي لرعايته عملية نقل الشاب المصري، مشيرة إلى أن يتم التنسيق على استكمال علاج كريم بمستشفى عين شمس التخصصي.

وأشارت إلى أن هناك 3 وزارات تعمل على نقل الشاب المصري بناء على استغاثة مواطن بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

المصرى اليوم

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