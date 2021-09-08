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«الجنائية الدولية» تعلن موعد محاكمة أول مسؤول سوداني

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«الجنائية الدولية» تعلن موعد محاكمة أول مسؤول سوداني «الجنائية الدولية» تعلن موعد محاكمة أول مسؤول سوداني

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حددت المحكمة الجنائية الدولية يوم 5 إبريل القادم موعدًا لافتتاح المحاكمة ضد «علي محمد على عبدالرحمن» المعروف بـ«علي كوشيب» أحد أبرز مساعدي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

وسيمثل كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة.

كان كوشيب نُقل إلى المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو الماضي، بعد أن سلّم نفسه طوعًا في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وفي 15 من الشهر ذاته عقدت جلسة المثول الأولى أمام المحكمة ثم عقدت جلسة اعتماد التهم من 24 إلى 26 مايو 2021.

وفي يوليو الماضي اعتمدت المحكمة التهم التي وجهها المدعي العام ضد كوشيب، ومن بين التهم الـ31 جرائم حرب مثل تعمد توجيه هجمات ضد المدنيين، والقتل ومحاولة القتل، والاغتصاب والنهب، والاعتداء على كرامة الأشخاص، والتعذيب والمعاملة القاسية، وتدمير الممتلكات الشخصية والاستيلاء عليها، وجرائم ضد الإنسانية وأعمال لا إنسانية أخرى والنقل القسري للسكان والاضطهاد والتعذيب.

المصرى اليوم

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