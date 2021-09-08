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تدريبات بدنية متنوعة للاعبى الأهلي استعدادًا للسوبر المحلي

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تدريبات بدنية متنوعة للاعبى الأهلي استعدادًا للسوبر المحلي تدريبات بدنية متنوعة للاعبى الأهلي استعدادًا للسوبر المحلي

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لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاضوا جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل، في بداية فقرات المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق، فقرات بدنية متنوعة للاعبين في بداية المران، وذلك ضمن فترة الإعداد التي يخوضها الأهلي استعدادًا لاستئناف مسابقة كأس وبطولة السوبر المصري.

واستأنف الفريق الأول تدريباته مساء اليوم الأربعاء، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدوري الممتاز الموسم الماضي.

وبدأ الأهلي استعداداته اليوم للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب، في تمام الساعة السابعة مساء، كما يستعد الفريق لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

المصرى اليوم

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