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سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للنادي الأهلي، رد على شائعات رحيله عن ناديه خلال الفترة المقبلة. وقال: «دي سنة الحياة»، الجميع على المدى الطويل سيترك منصه ويظل النادي الأهلي. وأضاف عبدالحفيظ خلال حواره مع أحمد موسى، أن رحيله عن الأهلي خلال الفترة المقبلة ليس له أساس من الصحة، مؤكدا أنه مستمر مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وتلقى النادي الأهلي خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021. وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لمواجهة الأهلي أمام انبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه على أن الأهلي حال تخطيه عقبة انبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ 8 يوم 29 من الشهر الجاري على ستاد السويس الجديد.

وحال تخطي الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت. وأكد خطاب اتحاد الكرة على إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.