كيروش في آخر محطاته التدريبية.. رحل عن تدريب كولومبيا بعد خسارته بسداسية

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كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر الجديد من مواليد 1 مارس 1953، هو مدرب كرة قدم برتغالي. بدأ التدريب كمساعد مدرب ايستوريل بريا البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأصبح مدربا بعدها. كارلوس كيروش، درب كلا من أوليجيش لشبونه، بيلينينسي، سبورتنج لشبونة، نيويورك متروستار، ناجويا جرامبوس، وبعدها أصبح مساعداً لمدرب نادي مانشستر يونايتد، وفي عام 2008 عين مدرباً لمنتخب البرتغال لكرة القدم.

وفي عام 2011 انتقل لتدريب منتخب إيران لكرة القدم واستقال من تدريبه بعد خسارته في نصف نهائي كأس اسيا 2019 امام اليابان 0-3 وفي 8 سبتمبر 2021 عين مدربا لمنتخب مصر لكرة القدم.

1989–1991 البرتغال تحت 20 سنة

1991–1993 البرتغال

1994–1996 سبورتينغ لشبونة

1996 نيويورك ريد بولز

1996–1997 ناغويا غرامبوس

1998–1999 الإمارات العربية المتحدة

2000–2002 جنوب أفريقيا

2002–2003 مانشستر يونايتد (مساعد مدرب)

2003–2004 ريال مدريد

2004–2008 مانشستر يونايتد (مساعد مدرب)

2008–2010 البرتغال

2011–2019 إيران

2019–2020 كولومبيا

2021– منتخب مصر لكرة القدم

تولى كيروش قيادة منتخب إيران لمدة 8 أعوام في الفترة بين 2011 إلى 2019 وقاده للتأهل لمونديال 2014 وأيضاً لمونديال 2018. وقاد كيروش منتخب إيران للتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية 2019 وخسر أمام اليابان بنتيجة 3-0 ورحل بعد فشله في تحقيق لقب كاس الأمم الآسيوية.