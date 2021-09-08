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محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لشركة مياه الشرب (صور)

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محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لشركة مياه الشرب (صور) محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لشركة مياه الشرب (صور)

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افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الأربعاء، المؤتمر العلمى الرابع لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، والذى تنظمه الشركة لاستعراض الرؤية العلمية للتطوير فى شتى مجالات المياه باعتبارها قيمة اقتصادية وبيئية من خلال محاور شتى لصياغة الإشكاليات وقضايا المياه المختلفة.

وخلال كلمته؛ وجه محافظ الإسكندرية الشكر لجميع العاملين بشركات المياه والصرف الصحى عن جهدهم المبذول خلال فترات النوات الأعوام الماضية، وأكد أهمية بذل كل الجهد خلال الفترة القادمة مع اقتراب موسم النوات الشتوية فى ظل التغيرات المناخية وكميات الأمطار غير المسبوقة.

وأعرب الشريف عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث الهام الذي يأتي في ظل توجيهات الدولة واهتمام القيادة السياسية بقضية المياه لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأشار إلى أن المؤتمر يعد ملتقى فكرياً بين الخبراء والمتخصصين من الجهات العلمية والبحثية والمشاركين من شركات المياه من المحافظات المختلفة لتبادل الأفكار والوصول إلى توصيات وحلول عملية قابلة للتطبيق.

يذكر أن المؤتمر يشارك فيه الكثير من الباحثين على مستوى الشركات التابعة وجامعة الاسكندرية والمراكز البحثية بالإسكندرية، باعتباره محفلا علميا يتجمع فيه كل المهتمين بمصادر المياه وطرق تنقيتها ومعالجة الصرف الصحى بطريقة آمنة.

وترتكز محاور المؤتمر على "تطورات تقنيات المعالجة والتكنولوجيات الواعدة في مجال تنقية المياه- التحديات البيئية وتأثيراتها علي انتاجية مياه الشرب وإجراءات التكيف في مواجهة الندرة المائية - خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية الصرف الصحي -التوجهات المستقبلية للتحلية واستخدام مياه البحار".

محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لشركة مياه الشرب (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لشركة مياه الشرب (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لشركة مياه الشرب (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لشركة مياه الشرب (صور)
محافظ الإسكندرية يفتتح المؤتمر العلمى الرابع لشركة مياه الشرب (صور)

المصرى اليوم

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