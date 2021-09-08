محافظة الغربية تنعى الطفل إسماعيل السيد «ضحية سرقة التوك توك»

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نعت محافظة الغربية الطفل إسماعيل السيد، الذي وافته المنية مساء الأربعاء بمستشفى جامعة طنطا أثناء تحضيره لإزالة جلطة على عضلة القلب.

وتقدم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل.

يذكر أن الطفل إسماعيل السيد قد تعرض لحادث أليم عقب تقييده وسرقة التوك توك الذى يعمل عليه، ما أدى إلى بتر أطرافه، وقدمت محافظة الغربية الدعم الاجتماعي والطبي له من خلال وحدة حماية الطفل، حيث تم التوجيه بتدبير أطراف صناعية ونقله إلى مستشفى قطور المركزي لإجراء الفحوصات، والاطمئنان على صحته، ثم تم نقله إلى مستشفى جامعة طنطا، حيث تم إجراء الفحوص والتحاليل والتي ترتب عليها إدخاله مستشفى الفرنساوي قسم العناية المركزة لإصابته بصدمة جرثومية في الدم ومشاكل في التنفس ووجود جلطات في عضلة القلب، وفور تجهيزه لإجراء العملية عصر اليوم وافته المنية قبل إجراء العملية.