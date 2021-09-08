رئيس حقوق الأرمن يتهم أذربيجان بسوء معاملة الأسرى: 10 ثوان مدة تناول الطعام

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قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأرميني، أرمان تاتويان، إن أسرى الحرب الأرمن المدنيون، الذين احتجزتهم أذربيجان بعد الحرب الأخيرة تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي.

وقال تاتويان إن مسؤولية الحكومة الأذربيجانية كبيرة جذاً عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسوء المعاملة والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية ضد الأسرى الأرمن في الحجز في أذربيجان، مشيرا إلى أن الجيش الأذربيجاني يعذب أسرى الحرب الأرمن على أساس التمييز العرقي أي فقط لأنهم أرمن.

وأضاف أن هناك حالات ألقوا فيها الطعام على الأرض وأجبروا الأسرى على أكله، وكانت هناك حالة عندما أعطوا 10 ثوانٍ فقط للانتهاء من الأكل ثم ألقوا الطعام في سلة المهملات، وفي كثير من الأحيان كانوا يضعون أصابعهم على الجرح حتى يبدأ الناس في طلب العلاج أو الطعام ويرشون الماء البارد عن عمد على أسرى حرب عراة في الطقس البارد ويبقون النوافذ مفتوحة.

وأوضح تاتويان، أن الجنود الذين تم إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرمينيا أبلغوا أنه عندما كان يأتي ممثلو الصليب الأحمر للزيارات فإن الجيش الأذربيجاني يغير معاملتهم مسبقاً.

وقال تاتويان إن لديهم حقائق واضحة عن العديد من حالات إجبار أسرى الحرب على الإدلاء بتصريحات مزيفة وقال: «على سبيل المثال أُجبر أحد الجنود على القول إنه قتل 50 أذربيجانياً في حفل زفاف في زانكيلان» وتم عرض المعاملة القاسية بشكل خاص ضد قدامى المحاربين في حرب ناجورنو كاراباغ الأولى وحرب أبريل 2016.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر بناء على اتفاق روسي.