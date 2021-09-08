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تركيا تنفي «تجنيس 3 آلاف أفغاني مقابل بدل مادي قدمته الولايات المتحدة»

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تركيا تنفي «تجنيس 3 آلاف أفغاني مقابل بدل مادي قدمته الولايات المتحدة» تركيا تنفي «تجنيس 3 آلاف أفغاني مقابل بدل مادي قدمته الولايات المتحدة»

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نفت تركيا الحديث عن أن «3 آلاف أفغاني حصلوا على الجنسية التركية مقابل بدل مادي قدمته الولايات المتحدة».

وقالت المديرية العامة لشؤون السكان والمواطنة التابعة لوزارة الداخلية التركية في بيان لها، إنه «وفقا للقانون التركي يمكن للأجنبي الحصول على الجنسية شرط أن يقيم في البلاد 5 أعوام متواصلة بتصريح عمل».

وأضافت: «أو يكون (الأجنبي) متزوجا من مواطن/ ـة (تركي/ ـة) منذ 3 سنوات، أو يتقدم بطلب شخصي أو عبر وكيله في حال قيامه باستثمار في النطاق والمبلغ الذي يحدده رئيس الجمهورية، وذلك شرط ألا تكون هناك عوائق من حيث الأمن القومي والنظام العام».

وأشارت إلى أن «المزاعم المتداولة غير صحيحة، كما أنه لا يمكن وفقا لتشريعات الجنسية التركية الحصول على الجنسية بأي شكل من الأشكال عن طريق الدفع على أقساط».

وشددت على أنه «من غير المقبول الإساءة إلى المؤسسات والإضرار بسمعتها وتضليل الشعب بهذه المعلومات التي لا أساس لها، ومجهولة المصدر، ولا تستند إلى معطيات ووثائق ملموسة».

وأكدت أن «ادعاءات مماثلة لا أصل لها نشرت عدة مرات سابقا، وجرى دحضها».

المصرى اليوم

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