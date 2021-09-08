السطات الجزائرية تعتقل 30 شخصا فيما يتعلق بحرائق الغابات

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قالت شرطة (الدرك الوطني) بالجزائر اليوم الأربعاء إن السلطات اعتقلت 30 شخصا، بينهم سبعة من أعضاء جماعة انفصالية صنفتها الحكومة منظمة إرهابية، لضلوعهم في إضرام حرائق غابات قتلت 65 شخصا على الأقل.

وأضاف الدرك الوطني في بيان أن المعتقلين وضعوا رهن الاحتجاز بعد مثولهم أمام محكمة إثر تحقيقات متعلقة بحرائق الغابات التي اشتعلت الشهر الماضي في عدة محافظات خاصة في منطقة القبائل شرقي العاصمة.

وألقت السلطات بمسؤولية تلك الحرائق على جماعة الماك التي تسعى لاستقلال منطقة القبائل المتحدثة باللغة الأمازيغية واتهمت المغرب بدعمها.

واستندت الجزائر لهذا السبب من بين الأسباب التي دفعتها لقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب أواخر الشهر الماضي.