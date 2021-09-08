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عضو «إعلام النواب»: تطوير ميناء الإسكندرية سيجعل مركزًا عالميًا للطاقة

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عضو «إعلام النواب»: تطوير ميناء الإسكندرية سيجعل مصر مركزًا عالميًا للطاقة عضو «إعلام النواب»: تطوير ميناء الإسكندرية سيجعل مركزًا عالميًا للطاقة

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‏قالت النائبة هند رشاد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن تشهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في كل القطاعات والمجالات وعلى راسها تشجيع الاستثمار مما يساهم في تحقيق نهضة تنموية لتحقيق التنمية المستدامة التي شرعت مؤسسات الدولة في تنفيذها.

وأضافت «رشاد» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن حديث الرئيس عبدالفتاح ، خلال تفقده أعمال تطوير ميناء الإسكندرية، عن تشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الملائم والمناسب لجذب الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن أعمال تطوير ميناء الإسكندرية البحري سيساهم في رفع تصنيف الميناء عالميا وبالتالي ينعكس على حجم الاستثمار خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة مشيرة إلى أن أعمال التطوير سيكون لها أثر إيجابي كبير على منظومة النقل البحري، وأن المستهدف وصول حجم التداول إلى نحو 1.25 مليون حاوية، وهذا بفضل أعمال التطوير التي سيكون لها دور أيضا كبير في استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة نظرا لتعميق الممر الملاحى للميناء.

وتابعت أن الميناء بهذا الكم من الاهتمام سيحول مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية، في الوقت الذي تهدف أعمال التطوير لتحقيق التنمية الحقيقية ووضع مصر على الخريطة الاستثمارية في المنطقة لإظهار قدراتها الحقيقية في البحر الأبيض والمتوسط، وتوجيه الدعوة للمستثمرين سيكون له دور إيجابى لجلب مزيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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